Finale interprovinciale des beurres fermiers et des bières à Monceau

Véritables vitrines des savoir-faire agroalimentaires wallons, ces concours visent à la promotion de produits d’exception : des beurres fermiers au lait cru issus d’exploitations du sud du pays d’une part, des bières brassées dans les provinces de Liège et du Hainaut de l’autre.

Concrètement, pour cette double finale interprovinciale 2023, quatre provinces prendront part au concours du meilleur beurre de ferme au lait cru (Liège, Namur, Luxembourg et Hainaut). Chacune d’entre elles présentera les trois lauréats de son épreuve locale. Ce sont ainsi douze beurres qui seront mis en compétition. Pour les bières, deux provinces s’affronteront : le Hainaut et Liège. Chacune présentera les six lauréats de son épreuve locale dans les trois catégories retenues pour cette édition, à savoir Pale Ale, Fruitée et Blanche. Pas moins de 36 produits seront évalués. Comme le souligne la porte-parole de Hainaut Développement, ces épreuves permettent aux fermes et brasseries participantes de renforcer leur notoriété et de faire reconnaître la qualité de leurs productions. C’est aussi l’occasion de favoriser les échanges entre professionnels.

Pour chacune de ces finales, tout comme pour les compétitions qualificatives, les jurys seront composés d’experts : chefs de cuisines, membres d’associations de consommateurs, journalistes culinaires, sommeliers. En 2023, quatre producteurs de Charleroi Métropole ont obtenu leur ticket pour l’ultime épreuve. Il y en a deux pour les beurres, la ferme des Monts à Nalinnes (Hainaut) et la ferme Lorge à Thy-le-Château (Namur). Deux autres pour les bières : la brasserie de la Rogère à Thuillies concourt dans la catégorie Pale-Ale avec la Beerat ; la brasserie du Val de Sambre présente pas moins de cinq variétés de fruitées (la Chérie pêche, la Chérie rapsberry, la Chérie méditerranée, la Chérie passion et l’ADA rouge), et une blanche, la Blanche de Charleroi. Les résultats seront connus en fin de journée.