Déchets : trop d’indésirables dans les nouveaux sacs bleus

Il faut dire que l’intercommunale y a mis les moyens de sensibilisation. Campagne de spots radio et télé, communication sur les réseaux sociaux et sur les lieux d’événements grand public, marquage des flancs de camions : “Sur ces supports, nous invitons le citoyen à se poser les trois bonnes questions de base”, explique la chargée de com de Tibi Céline Peterboeck. À savoir : s’agit-il bien d’un emballage ? Est-il bien à usage unique ? Est-ce bien du plastique ? La chaîne de tri Valtris constate la présence d’une part non négligeable d’indésirables. “L’espoir était de la voir retomber grâce à l’ouverture des consignes de tri à des types de déchets proscrits dans l’ancien sac bleu, les films étirables et barquettes en l’occurrence. Or, des objets résiduels en plastique se sont invités : boites à tartines, pochettes vides de CD, frisbees, gobelets, petits objets non vidés ou recouverts d’aluminium, comme les paquets de chips, de café, de biscuits ou les emballages de médicaments. On a même retrouvé des bâches usagées ainsi que des piscines de jardin” déplore Philippe Teller. Voire des cartouches en silicone qui représentent un poison mortel pour le recyclage des plastiques. Cela a maintenu le taux d’indésirables à 16 % et nous impose des efforts qui viennent plomber le coût de revient du tri.

Sur le terrain, Tibi a renforcé les contrôles qualité. “Nos équipes sont ainsi amenées à accoler davantage de mains rouges, avec obligation pour les personnes qui ont déposé les sacs de les rentrer à la maison pour effectuer un nouveau tri. ” Si elles ne le font pas, elles s’exposent à des sanctions administratives, sous la forme d’amendes car les sacs non repris sont considérés comme des déchets clandestins. La tolérance est de 24h.

Au-delà, des mesures de répression sont mises en œuvre. Le directeur général de Tibi est convaincu qu’une belle marge de progression existe. “Les résultats d’analyses de contenus de sacs blancs nous le confirment. ” En effet : si on n’y retrouve quasiment plus de papiers/cartons ni de verres dont les citoyens ont pris l’habitude de se débarrasser via les collectes sélectives en porte à porte, les poubelles résiduelles renferment encore trop d’emballages plastiques qui devraient se trouver dans les bleus. Et de déchets organiques qui ont leur place dans les verts.

Pour Philippe Teller, on peut raisonnablement viser à terme une quantité de 25 à 26 kilos de PMC par an par habitant. “Nous ne nous mettons pas d’échéance pour y parvenir”, confie-t-il. “Nous tablons sur nos campagnes de sensibilisation et un apprentissage progressif des consignes”. Il faut rappeler que Tibi collecte les objets en plastique dans ses recyparcs : tupperwares, jouets, pochettes vides de CD, etc. “Nous sommes la seule intercommunale de gestion des déchets de Wallonie à offrir cette solution gratuite aux usagers de notre zone”, souligne-t-il. En 2022, le centre Valtris a accueilli et traité 46.566 tonnes de PMC, soit une moyenne de 900 tonnes par semaine. Pour rappel, divers emballages ne sont pas admis dans les sacs bleus : frigolite, sacs et sachets biodégradables, films agricoles et de construction, emballages avec bouchon de sécurité enfant (produits corrosifs, déboucheurs liquides, etc.), emballages d’insecticides, d’herbicides, d’anti-mousse, de raticides, d’huiles de moteur, de peinture, de laques et de vernis. La liste complète est disponible sur le website de Tibi.