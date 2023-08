Ce moment de partage et de communion permet de découvrir l’envers du décor et de côtoyer en toute convivialité les responsables du club carolo. Ce mardi de 10 h à 18 h avec une ambiance musicale jusque 20h, il sera possible aux familles, amis mais pas que de visiter le club et, grande première, d’assister au plus près à un entraînement de l’équipe première.

”Comme chaque année, la bonne ambiance est à l’honneur ainsi que de nombreuses activités et animations gratuites pour les grands et les petits. Le Zèbre d’or sera également remis au meilleur jouer de la saison dernière. Les dédicaces seront aussi au programme, une occasion d’échanger quelques mots en face-à-face avec les joueurs. Parce que tout ne peut être dévoilé, le staff a prévu de nombreuses surprises pour les supporters. Pour ceux qui le désirent un passage par la boutique est toujours possible”, annonce Walter Chardon, directeur commercial du club.

Afin de s’immerger au cœur de l’action et de la vie du club des visites du stade et des vestiaires sont organisées.

Les réjouissances se dérouleront sur l’esplanade au pied du stade et également à la rue des Sports.