Farciennes: la "rétrogaming party" vit son grand retour ce samedi 26 août

Dans la région, les événements autour du jeu vidéo ne manquent pas et la pratique est partie intégrante du projet du Quai 10. Sur Aiseau-Presles, les Pixel Days rassemblent des milliers d’amateurs, chaque année, dans les halls Sambrexpo.

Ce samedi 26 août, le Centre culturel de Farciennes apportera sa pierre à l’édifice, en organisant une nouvelle édition de sa "Rétrogaming party". Dans le contexte plus larges des Estivales de Farciennes, le rendez-vous mettra à l’honneur, comme son nom l’indique, les jeux vidéos plus anciens. Une bourse de collectionneurs, mise sur pied par l’équipe des Pixel Days, sera accessible de 10 heures à 17 heures. De nombreuses consoles de jeux vidéos seront mises à disposition des visiteurs, de 13 heures à 17 heures. En collaboration avec le CRAC’S et avec le soutien de la Province de Hainaut, cette "Rétrogaming party" proposera également un grand tournoi de jeux vidéos. Celui-ci se déroulera en duo, de manière intergénérationnelle, avec un joueur adulte et un joueur plus jeune. Ce tournoi démarrera à 14 heures, les inscriptions sont déjà ouvertes, par téléphone au 071/38 35 33 ou par courriel à info@centreculturelfarciennes.be.