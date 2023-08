Un hoverboard en charge s’enflamme et provoque l’incendie d’une maison à Gosselies

Dans la soirée de dimanche vers 22 h les pompiers de Jumet, sous les ordres du capitaine Vousure et de l’adjudant Turlo, ont été requis à Gosselies pour ce qui devait être un feu de cheminée. Il n’en était rien, un hoverboard en charge a pris feu et les flammes se sont propagées dans le salon et la salle à manger. Par chance, l’incendie ne s’est pas propagé au-delà de ces pièces. Toutefois des dégâts conséquents ont rendu l’habitation inhabitable.