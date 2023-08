Un nouveau sursis octroyé à Nabil, mais partiel

De la cocaïne et de l’héroïne ont été découvertes sous un container. Tout juste sorti de prison, Nabil a expliqué ne “pas avoir eu d’autres choix” pour survivre, financer sa propre consommation et pour récolter de l’argent pour quitter la Belgique. En prononçant une peine de 2 ans de prison, le tribunal correctionnel de Charleroi s’est montré plus cool que le parquet, qui avait requis quarante mois de prison.