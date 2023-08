La rentrée du Rockerill s'annonce nerveuse avec la Roots Ska Party le 31 août et la soirée Hell Is Here le 23 septembre

Les amateurs de bons sons et d’ambiance festive commencent à trépigner: ils attendent désormais avec impatience la reprise des activités du Rockerill, après cette pause estivale bien méritée. Et, cette fois, on y est: tout reprend dans une semaine, ce jeudi 17 août. La reprise de contact se vivra, dès 20 heures et de manière totalement libre et gratuite. Le premier apéro industriel de la nouvelle saison proposera des prestations de Dave Gordon, Bardy, Sasha and the Lunatics, Loulou Players, Ludwig Buez et DJ La Piscine.