La Fête de l’Amour du 23 au 26 août : “à Charleroi, on défend le droit d’aimer fièrement et de ne pas avoir peur !”

”La Belgique est bien avancée en droits LGBTQIA +, mais on voit qu’il faut toujours crier haut et fort qu’on n’est pas d’accord avec les discriminations. La Fête de l’Amour, ça se veut festif, mais il faut aussi dire qu’on est fier.es et qu’on se battra toute notre vie”, assène Babette Jandrain, échevine des Fêtes dans la métropole wallonne de Charleroi. Pour sa collègue Alicia Monard, en charge de l’Égalité des chances, “ces quatre jours sont dédiés à la visibilisation, il y a de plus en plus de visiteurs et visiteuses, qui viennent de Bruxelles par exemple, mais aussi de plus en plus de partenaires : le Quai 10, l’Eden, Livre ou Verre, le Bubble bar ou encore le Novotel et l’Auberge de Jeunesse qui proposent des tarifs préférentiels pour l’occasion.”

Au programme : drag show, mariage for a joke, marche des fiertés, ateliers et animations…

La Fête de l’Amour en est à sa quatrième édition en 2023, et s’organisera la deuxième “Marche des Fiertés” (pride). Le jour à ne pas manquer, c’est le samedi 26 août : sur la place de la Digue, le village associatif LGBTQIA + et allié.es avec une vingtaine de partenaires offrira aux petits et grands des animations, du grimage, du réseautage, des mariages “for a joke” pour se (re) marier aux couleurs carolos, ou encore des ateliers comme “Pimp my pride” pour préparer la Marche des Fiertés. Cette pride se fera de 15 à 16 heures, pour tous publics. “La sensibilisation, ça se fait dès le plus jeune âge”, insiste-t-on à Charleroi Centreville, l’asbl aux manettes de l’événement. “C’est la raison pour laquelle, à part la soirée au Bubble bar, quasiment tout est aussi accessible aux enfants.” Puis de 17 h 30 à 19 heures, un Drag Show haut en couleur se terminera par le couronnement de la Charlequeen 2023. Enfin, à partir de 19 h 30 “jusqu’au bout de la nuit”, le Bubble bar promet d’organiser “la plus belle soirée LGBTQIA + de la région” avec concert, show, go-go dancers, …

Au programme les autres jours, dès mercredi 23, la soirée de lancement avec un show Queer “Care must go on” au Vecteur, de 18 à 22 heures, avec une avant-soirée au bar, suivie de performances drag, cabaret et l’opportunité d’en apprendre davantage sur la santé des communautés lesbiennes, bies et autres. Jeudi, dans l’ambiance cosy de Livre ou Verre, échanges de coups de cœur littéraires LGBTQIA + de 16 à 17 heures pour les ados et de 17 à 18 heures pour les adultes. Le soir à 19 h 30, au Quai 10 Côté Parc, rediffusera “Priscilla, folle du désert”, l’aventure de trois travestis australiens qui doivent traverser le pays. Puis une soirée à 22 heures autour d’un DJ set “Icônes LGBT”. Vendredi enfin, à 17 heures, un atelier d’écriture slam et une soirée de présentation de 19 à 21 heures, à Livre ou Verre.