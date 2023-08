Une première belge en formation numérique avec ChatGPT, OpenAI, et Midjourney: "le marketing digital est en pleine révolution"

En auto-apprentissage, comme en apprentissage dirigé, le rôle des formateurs reste central. Des séances régulières de visioconférence ont ainsi été planifiées lors des journées d’autoformation afin de conserver une intensité de contenu et de motivation. “Grâce aux avancées technologiques, le marketing digital est en pleine révolution”, constate Pierre Lelong. Des systèmes tels que Chat GPT d’OpenAI (texte) et Midjourney (un programme de génération d’images à partir d’une IA qui analyse des mots-clés) repoussent les limites. De la compréhension des principes de base à l’utilisation des systèmes dans des applications spécifiques, la formation vise à préparer les participants à concevoir et mettre en œuvre des stratégies de marketing digital exploitant pleinement l’IA générative.

Le bootcamp est gratuit et s’adresse à des demandeurs d’emploi inoccupés souhaitant faire évoluer leur profil et renforcer leurs compétences. Concernant les prérequis, une bonne culture du Web et de ses usages est essentielle. C’est en novembre que sera lancée la première session, sur trois semaines du 20/11 au 8 décembre. De 9 à 17h, les participants seront accueillis au siège de TechnofuturTIC à Gosselies ou en classe virtuelle. Le dispositif combine 10 jours en présentiel et 5 en auto-apprentissage à distance. Les demandes d’inscription pourront se faire à partir de ce jeudi 17 août sur le portail internet de TechnofuturTIC. Une séance d’info sera organisée le 19 septembre.