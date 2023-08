Charleroi: 12 ans de prison pour le "fan de Marc Dutroux"

Le 17 août 2021, la maman de Amélie (prénom d’emprunt) est à l’hôpital avec sa fille de 5 ans quand elle apprend les agissements de Corentin sur son enfant. Ce dernier, qu’elle connaît depuis quelques années, est un gars du quartier visiblement sans histoires et en qui elle place toute sa confiance. Mais depuis un mois, celui qui est aussi devenu le parrain de la petite abuse d’elle. "Il abaisse son pantalon et met son truc", explique l’enfant à sa maman. Le calvaire est quotidien et les derniers faits commis ont eu lieu seulement quelques heures avant son arrivée à l’hôpital.