"Des cris, des hurlements, des bruits sourds": ni une, ni deux, la voisine appelle la police pour aider Laetitia

Deux périodes de violence sont reprochées au trentenaire.

Un coup oui, mais pas plus, et "il regrette"

Le 4 février dernier, au domicile conjugal, la voisine du couple formé depuis dix mois par Emmanuel et Laetitia adopte le bon réflexe en composant le 101. “Comme c’est régulièrement le cas, elle a entendu des cris, des hurlements, des bruits sourds”, précise le parquet. Quand la police arrive sur place, elle fait face à une compagne dans un état inquiétant. “Elle est choquée et terrorisée. Elle confirme qu’elle reçoit fréquemment des coups depuis quatre mois et au départ, elle refuse même d’être entendue par crainte de représailles de la part de son compagnon”, ajoute le ministère public.

Le constat policier fait état d’un énorme bleu sur le corps de la victime. De son côté, la voisine acquiesce les dires de Laetitia. “Son compagnon hurle tout le temps dessus”, confie-t-elle. Pour cette scène de coups, Emmanuel admet avoir asséné un unique coup à la victime et prétend “le regretter”. Par contre, pas question d’endosser la responsabilité du calvaire décrit par la victime depuis plusieurs mois.

Le message de la justice incompris par le prévenu, déjà condamné par le passé

Pour sanctionner l’attitude violente du prévenu, qu’on estime remontant déjà à plusieurs mois en arrière du côté du parquet, la sévérité est prônée. Trente mois de prison ferme sont requis contre Emmanuel, en état de récidive légale et qui comptabilise quatre antécédents spécifiques. “Il n’a pas compris le message de la justice au fil des précédentes condamnations”, constate la substitute du procureur du Roi.

À la défense, pour l’unique scène de violence reconnue par le prévenu, un sursis probatoire est plaidé en admettant l’existence d’un problème de violence chez Emmanuel.

Jugement fin du mois.