Former les profs au numérique et à l'IA: 150 participants aux estivales de l’EduLAB, "très vite nous avons affiché complet"

“Afin de coller au plus près des besoins de nos publics cibles, nous avions sondé les enseignants sur leurs attentes à la mi-mai”, explique Jonathan Ponsard, coordinateur du projet EduLAB, plateforme de rencontre, de partage et de prototypage pédagogique installée à l’aéropôle. “Les nouveaux rythmes scolaires amputaient de deux semaines notre temps disponible, une semaine en moins en juillet et une autre en août. Nous devions intégrer cette donnée dans l’élaboration de notre planning. Très vite, nous avons affiché complet.”

Apprendre aux enseignants à engager les élèves dans le numérique, l'IA, etc.

Onze formations ont été programmées, avec une première partie du 10 au 18 juillet et la seconde de ce jeudi 17 jusqu’au 24 août. Au menu : développer un projet technopédagogique, stimuler l’engagement de ses élèves en utilisant l’Ipad, utiliser le tableau interactif, exploiter les ressources de l’intelligence artificielle (IA) générative, etc.

À lire aussi

“Chacun de nos ateliers peut accueillir jusqu’à 16 participants. Nous avons reçu tellement d’inscriptions que des listes d’attente ont dû être constituées”, poursuit le coordinateur. Pour rappel, la participation se fait sur base volontaire, elle est gratuite. “Nous finançons cette opération sur les fonds propres de TechnofuturTIC.” Pour cette troisième édition, quelque 150 enseignants de tous niveaux (du maternel au supérieur) et de tous réseaux ont confirmé leur présence.

Un cours autour de l'intelligence artificielle avec des chercheurs de l'UMons

Certains d’entre eux sont venus avec leur projet. “Par exemple, un prof de secondaire nous avait demandé à l’aider à préparer un cours autour de l’IA.” Des experts extérieurs sont venus renforcer notre équipe, notamment des chercheurs de l’UMons. “Nous avons innové avec module abordant la maîtrise des apprentissages en lien avec le nouveau référentiel FMTTN (formation manuelle, technique, technologique et numérique) du tronc commun. Le succès a été tel que nous allons rééditer ce module plusieurs fois durant l’année scolaire.”

La force des estivales, c’est qu’elles mettent l’accent sur le partage et le plaisir. L’EduLAB est parvenu à créer une belle communauté où les interactions se font dans un esprit collaboratif et positif. Comment utiliser le numérique dans le coaching et la remédiation, comment scénariser un escape game pédagogique avec des outils numériques ? Autant de sujets d’échange en perspective.

> Infos : edu-lab.be