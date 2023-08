Le casting de la série Trentenaires s’implique dans la Fête de l’Amour à Charleroi

Le casting de la série sera présent le jour J, le 26, pour – notamment – participer à la Marché des Fiertés (Pride). “Ils et elles seront aussi présent.es sur le village associatif la journée de samedi et ouvriront les cérémonies matrimoniales avant de participer à la marche”.

De fait, la série Trentenaires (Tipik) se déroule à Charleroi. La saison deux est en tournage, un an après la saison 1 qui est en carton. Et la série met en scène des personnages très diversifiés, notamment de la communauté LGBTQIA + : “il est important de participer car les valeurs et les messages d’inclusivité, de vivre ensemble que la Fête de l’Amour véhicule sont partagés à la fois par la série et par les membres du casting et de l’équipe”, selon les “Trentenaires”.