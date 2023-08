Le festival des châteaux gonflables de Farciennes a été un tel succès qu'il reviendra l'année prochaine!

Le premier "Festival des Châteaux gonflables" de Farciennes s'organisait du 12 au 15 août, au parc des Cayats. Et avec sa brocante, son marché et ses foodtrucks, l'événement a été un véritable succès! "On avait l’objectif d’attirer 3.000 personnes pour rencontrer les objectifs, on a fait 3 fois plus" selon l’échevin de la Jeunesse et des Festivités, Ozcan Nizam.