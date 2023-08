Récolte solidaire de matériel scolaire à Rive Gauche pour l'asbl Mathias

L'asbl Mathias vient en aide aux enfants dans le besoin, qu'ils soient hospitalisés, dans un milieu précaire, malades, placés, etc. Les dons de vêtements et jouets sont distribués toute l'année dans les homes, les hôpitaux et auprès de familles en difficulté. "C’est aussi l’occasion de mettre en avant l’ASBL grâce à nos divers réseaux sociaux" ajoute Rive Gauche.

Attention: il n'y aura que le matériel en bon état qui sera accepté pour les dons.