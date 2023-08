Yacine, le jeune dealer, voulait le sursis simple et l'obtient: il peut éviter la prison

Au domicile d'une personne suspectée pour un vol de véhicule, lors d'une visite domiciliaire, les policiers carolos sont tombés par chance sur Yacine. Ce dernier voyageait avec une valise contenant 20g d'héroïne, 7g de cocaïne, une somme d'argent et un GSM. Le lot fut obtenu la veille via un compatriote après lui avoir sollicité une aide financière pour survivre chez nous et pouvoir à l'avenir repartir en France.