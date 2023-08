"Cette gratuité constitue la clé qui ouvre les portes des arts et de la culture", souligne Arts&Publics asbl. "Encore faut-il que le public les franchise pour s'y confronter par lui-même avec les éventuels outils/supports mis à sa disposition : audioguides, applications, etc. ? Ainsi, cette gratuité ne profite pas à toutes et tous autant qu'elle le devrait." Certains musées et institutions participent dès lors au programme des "Dimanches + que gratuits", en associant le ticket d'entrée à un programme d'activité (visite guidée, animations, ateliers, rencontres, etc.)

Dans la région de Charleroi, plusieurs adresses sont à (re)découvrir gratuitement chaque premier dimanche du mois.

BPS 22: musée d'arts contemporains (Charleroi)

Musée du Verre (Bois du Cazier): chronologie à rebours d'œuvres verrières actuelles jusqu'aux origines (Charleroi)

Musée de l'Industrie (Bois du Cazier): l'histoire des activités du sillon industriel Haine-Sambre-et-Meuse (Charleroi)

Musée de la Photographie: un des plus importants d'Europe avec une collection de 100.000 photographies (Charleroi)

Musée des Beaux-Arts: l'identité forte carolo dans son contexte territorial, culturel, historique (Charleroi)

Maison de la Poterie: hommage aux potiers d'hier et d'aujourd'hui (Châtelet)

Musée royal de Mariemont * : de véritables trésors que Raoul Warocqué a rassemblés au cours de sa vie, réunissant grâce à sa fortune colossale des œuvres convoitées par les plus grands musées du monde. (Morlanwelz)

MagMa - Musée du Marbre: sur les traces de l'histoire du marbre : géologie, paléontologie, archéologie industrielle, évolution des techniques, etc. (Rance)

Maison de l'Imprimerie * : un musée technique en activité dédié aux métiers du papier (Thuin)

Écomusée du Viroin: la découverte du patrimoine rural de l'Entre-Sambre-et-Meuse (Viroinval)

Musée du Malgré-tout: collections archéologiques de l'homme de Néandertal aux Gallo-romains (Viroinval)

Musée du Petit Format*: scénographie expérimentale pour des petits formats d'art contemporain (Viroinval)

* Dimanches + que gratuits