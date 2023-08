Ateliers, clown, artistes, jeux, sports: 1-2-3 Soleil revient dans les quartiers "pour les familles qui vivent en appartement"

Ateliers créatifs, présence d’un clown et d’artistes de rue, jeux, découverte de sports et de loisirs, activités détente, le tout gratuitement: "La première ambition est de lutter contre la précarité infantile, dans une dynamique d’inclusion", rappelle le président du CPAS Philippe Van Cauwenberghe.

"Beaucoup de familles vivent en appartement et n’ont pas ou peu la possibilité d’aller en vacances, de payer des excursions ou des stages, observe-t-il. Ce projet s’adresse d’abord à elles, mais l’accès est ouvert à tous les enfants." Le second objectif est de travailler à la cohésion sociale du quartier, en y impliquant un maximum d’acteurs. Favoriser la connaissance des services de proximité, qui profitent de l’occasion pour se présenter, mais aussi aider les familles en difficulté à accéder à une aide financière (demande de prise en charge de l’abonnement à la maison des jeunes, aide au financement de l’achat d’un instrument de musique, soutien dans l’inscription à un club de foot, etc.) sont deux autres axes de l’opération, qui s’invitera de jeudi à samedi prochain, trois jours du 24 au 26 août, dans le parc Elio Ivan de Dampremy.

"Enfin, c’est un moyen de travailler à la resocialisation et à l’amélioration de l’estime et de la confiance en soi de publics défavorisés, en leur confiant un rôle dans l’organisation", selon la responsable de l’Espace Citoyen de Gosselies. À leur arrivée, les enfants recevront une collation, un jus, une petite bouteille d’eau, un plan et un programme des activités proposées sur le site.

Chaque participation à une activité leur donne droit à un sticker coloré: la collecte de toutes les pastilles leur permet d’obtenir un bon pour une barbe à papa. Les familles sont attendues nombreuses avec leurs enfants, avant le retour (ou l’entrée, pour les plus petits) à l’école.