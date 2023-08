Housing First : la Sambrienne et le Relais social de Charleroi s’engagent pour 5 ans supplémentaires

Né il y a 8 ans, Housing First est un pilote lancé par la Wallonie, dans lequel les forces vives de Charleroi se sont démenées à 100 %. À tel point que leur méthodologie commence à faire des petits ailleurs en Wallonie. Le Relais Social du Pays de Charleroi s’est lancé dès 2013 pour “mettre en logement” des personnes ayant un long parcours de sans-abrisme et des problématiques de santé mentale. “Le logement joue un rôle fondamental dans la lutte contre le sans-abrisme. En fournissant un toit sûr et stable, le logement offre bien plus qu’un abri physique. Il offre la possibilité de se sentir en sécurité, de se reposer, de se ressourcer et de se reconstruire. Au-delà du logement, il est essentiel de pouvoir proposer un accompagnement social pour les personnes sans abri dans ce processus”, détaille Laurent Ciacca, coordinateur du Relais social. Dès le départ, La Sambrienne a embrayé : “c’est au centre de notre mission en offrant un logement à des personnes dépourvues de moyens et fragilisées”, rappelle Maxime Felon, président du CA.

Une soixantaine de personnes en huit ans, ça peut paraître peu, vu de l’extérieur. Mais le programme Housing First se destine au public qui regroupe le plus de difficultés : un parcours long dans la rue et des assuétudes ou problèmes de santé mentale. Un accompagnement “intensif” est nécessaire, avec un suivi de longue durée. “C’est clairement la qualité qui est privilégiée à la quantité. Quand on arrive, au bout du compte, à avoir quelqu’un qui a vécu dix ans à la rue, qui parvient à s’occuper de son logement, payer son loyer à temps, s’acquitter de ses factures et commencer à reprendre le chemin d’une formation, c’est formidable”, souligne-t-on du côté de la Sambrienne.