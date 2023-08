JurassiquEscape : embarquez dans un jeu géant au centre-ville de Charleroi le 26 août

Le pitch : “Un magnat richissime a repéré Charleroi pour une idée un peu folle : y créer un parc jurassique en pleine ville !”, selon Loïc Naudin. “L’équipe, constituée du promoteur Raoul Aptor lui-même, d’un archéologue, d’un scientifique et d’un pisteur, vient vérifier la faisabilité du projet sur place. Votre objectif est de reconstituer des échantillons d’ADN de dinosaure, pour leur redonner la vie.”

Les mécaniques de jeu sont similaires aux années précédentes, pour celles et ceux qui y étaient : découvrir ou redécouvrir Charleroi d’une manière différente, armé d’une carte, en rencontrant des personnages hauts en couleur et en fouillant chez les commerçants participants pour trouver des indices. “La toute première fois qu’on a organisé la Grande Escapade, on a évité d’insister sur l’aspect “magasin”, parce qu’on avait peur que ça soit vu comme trop commercial par les gens, ou que les commerçants ne veulent pas qu’il y ait une foule qui vienne fouiller leur local. Et en fait, c’est génial de redécouvrir des commerces, de créer une relation entre les joueurs et les commerçants”, indique Didier Colart.

Nouveauté cette fois : grâce aux réponses données par les participants, un dinosaure 100 % carolo, unique et créé collectivement, prendra vie le jour même grâce à l’illustrateur Denis Mayeur.

> lagrandeescapade.com – Jeu d’environ 1 h 30 par équipe de 4 à 6 personnes. Inscription : 10 € par groupe. Départs toutes les demi-heures, de 10 à 13 heures le samedi 26 août. Réservations fortement conseillées, pour être sûr d’avoir une place.