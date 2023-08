TEC : succès confirmé pour la ligne express 109 Momignies-Chimay-Charleroi, qui a triplé sa fréquentation

Dans une question écrite au ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry, la nouvelle députée de Charleroi Sophie Mengoni (PS) souligne le succès de l’évolution de la fréquentation de cette ligne : on est passé de 300 à plus de mille usagers par mois. “L’existence de cette ligne dans cette partie rurale de Charleroi Métropole est une excellente chose”, observe-t-elle. “Elle comble un manque de mode de transports collectifs et répond aux enjeux de mobilité qui s’y posent.”

Le ministre revient sur le contexte défavorable dans lequel la E109 a été lancée : c’était en période de confinement en pleine crise sanitaire. La levée de toutes les mesures restrictives liées au covid-19 n’est intervenue qu’en mai 2022. “Septembre 2022 est donc la première rentrée scolaire sans mesure sanitaire, ce que reflète l’augmentation à bord de cette ligne qui accueille en moyenne 15 utilisateurs par trajet”, poursuit Philippe Henry. “Une refonte de l’offre TEC est en cours d’élaboration à Charleroi. C’est dans ce cadre que le développement d’autres lignes sera examiné à l’échelle du sud Hainaut. Quant à la E109, elle fait l’objet d’évaluations périodiques comme l’ensemble de celles du réseau express. Si la nécessité de la renforcer doit se confirmer, les mesures d’ajustement se feront à la lumière des constats opérés.”