Un drame évité de peu à Charleroi? Un conducteur à pleine vitesse heurte un abribus où se trouvaient 5 personnes

D’après les premiers éléments de l’enquête, il semblerait qu’une voiture venant de Châtelet à vive allure ait voulu “tripler” (doubler une voiture elle-même en train de doubler) à hauteur de la gare. Sauf qu’une de ces voitures tournait en fait à gauche. Pour l’éviter, le chauffard aurait alors donné un coup de volant, perdu le contrôle de sa VW Fox, percuté un panneau de signalisation et continué sur sa lancée avant de s’encastrer dans un abribus… où 5 personnes attendaient leur transport en commun.

Une dame et deux enfants, un adolescent et un homme d’une trentaine d’années ont été traînés comme des fétus de paille. La voiture folle, elle, a terminé sa course dans un mur de la gare.

Des piétons qui attendaient le bus à Couillet fauchés dans l'abribus par une voiture, le 18 août 2023. ©FVH

Le plan catastrophe “ambulances” a été enclenché. Cinq véhicules d’urgence et deux SMUR ont simultanément pris le départ de plusieurs dépôts. Les pompiers sont intervenus avec deux balisages pendant qu’une demi-douzaine d’équipes de la police locale de Charleroi établissaient un large périmètre.

Plusieurs blessés, dont un sérieusement, ont été transportés dans divers hôpitaux de la région. Un expert du parquet est descendu sur place dans la soirée. Le conducteur de la VW Fox a été emmené au poste de police pour être entendu.

