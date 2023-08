Charleroi : Babette Jandrain soutient la proposition d’Unia de modifier la constitution “pour punir les insultes LGBT-phobes”

Ce qu’elle indiquait, c’est qu’elle souhaitait que tous les délits “LGBT-phobes” soient considérés comme des délits de presse, et soient correctionnalisés. “Aujourd’hui, il n’y a que le racisme qui a été ajouté à cette liste. Or, on ne peut pas faire un jury d’assise pour chaque insulte sur les réseaux sociaux”, détaille Babette Jandrain. “Ce qu’il faut, c’est que ça soit correctionnalisé, c’est une demande d’Unia.”

Correctionnaliser, c’est autoriser – par la loi – le tribunal correctionnel à juger un délit, plutôt qu’une cour d’assises. Aujourd’hui, la constitution belge considère qu’un délit de presse inspiré par le racisme ou la xénophobie peut être jugé par un tribunal plutôt qu’un jury de cour d’assises. “Parce que la cour d’assises, c’est une procédure chère et compliquée : en pratique les auteurs ne sont pas poursuivis ou condamnés. C’est pourquoi Unia souhaite modifier la Constitution, article 150, pour que la haine à l’égard d’une conviction religieuse, d’une orientation sexuelle ou d’autres publics soit traitée avec la même procédure que les discours de haine racistes ou xénophobes”, indiquait à l’occasion David Quinaux, coprésident d’Unia et policier de référence “Discriminations et délits de haine” à la police de Charleroi. “Mais modifier la Constitution n’est pas une mince affaire. Il faut que le parlement approuve des points avant sa dissolution en vue des élections, et les articles ne pourraient être modifiés qu’après les élections.”

Sur le site d’Unia, on rappelle que “la liberté de presse fait partie de la liberté d’expression. La presse ne peut jamais être censurée”, c’est-à-dire interdire à l’avance la publication d’un texte. Mais ce n’est pas pour cela que tout est permis, il faut que “lorsqu’une personne abuse de cette liberté pour exprimer une opinion punissable, le texte puisse être condamné après publication”. Et ce serait beaucoup plus facile à faire appliquer par un tribunal correctionnel plutôt qu’une cour d’assises.