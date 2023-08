Farciennes: l’Écopôle actuellement rempli à 42%, encore trois projets dans le pipe

Où en est le projet de l’écopôle de Farciennes ? Une question écrite du député Écolo Christophe Clersy vient de permettre au ministre wallon de l’Économie et de l’Aménagement du Territoire Willy Borsus (MR) de dresser un état des lieux. Parc d’activités économiques développé par l’intercommunale Igretec, l’écopôle est l’aboutissement d’un projet visant la requalification d’une friche industrielle de près 125 hectares entre Farciennes, Aiseau-Presles et Sambreville. L’idée de base est d’y concentrer des activités de production, recherche et formation rejoignant la thématique du développement durable. Le projet s’inscrit dans une volonté de désenclavement de la porte Est de Charleroi.