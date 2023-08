Prison ferme pour les "frères jumeaux pédophiles", acquittement pour la maman

Le frère jumeau également impliqué

L’analyse du matériel informatique de Corentin avait également permis de mettre en lumière d’autres horreurs. “Le GSM, le PC portable et une clé USB sont analysés. Dans l’ordinateur, trois dossiers contenant chacun 100-150 vidéos sont découverts. Il y a également 1.637 vidéos, une vidéo entre les frères jumeaux et 117.399 images pédopornographiques”, détaillait le parquet. Des conversations avec d’autres mineures âgées de 11 ou 13 où le prévenu demande à ses victimes des nudes ou se montre insistant sont découvertes. Corentin stockait également des vidéos et des photos de la jeune Melissa, nue. “Il en a même fait un roman pédopornographique qu’il a diffusé sur la toile. À quelques reprises, il a diffusé des fichiers avec le visage visible de la victime. Cela va la suivre toute sa vie, car il est difficile de retirer ses fichiers du net”, admettait la substitute Pied.

Celui qui a notamment déclaré “avoir comme idole Marc Dutroux”, “rêver d’un monde où les adultes pourraient avoir des relations sexuelles avec des enfants” ou encore “trouver plus beau le corps d’un enfant que celui d’un adulte” avait également avoué des projets horribles à un pédophile français avec lequel il échangeait sur la toile. “Il souhaitait violer des enfants à l’arrière de camionnette insonorisée”, rappelait la substitute Pied. À ses côtés, on retrouvait également Ludovic, son frère jumeau poursuivi pour des atteintes à l’intégrité sexuelle, mais aussi pour la diffusion de fichiers pédopornographiques et la non-assistance à personne en danger. “J’ai agi sous la pression de mon frère. Il me manipulait”, balançait Ludovic.

Un acquittement pour la maman

La maman des deux garçons a obtenu un acquittement au bénéfice du doute. Celle qui jurait avoir averti la maman du danger encouru par sa fille semble avoir mis en œuvre des moyens (inefficaces) pour contrer tout danger, retient le tribunal correctionnel. Cinq ans après avoir déjà bénéficié d’un sursis probatoire pour la diffusion d’images pédopornographiques et l’incitation à la débauche, Corentin est condamné à 12 ans de prison ferme avec une mise à disposition du tribunal d’application des peines de 10 ans. Son frère jumeau est lui condamné à deux peines : 5 ans avec un sursis probatoire pour les faits de mœurs et 2 ans de prison ferme pour la non-assistance à personne en danger.