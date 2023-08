Bons Plans Étudiants et Fêtes de Wallonie : une rentrée aux petits oignons à Charleroi avec Shop In C

Des événements ont été créés pour réenchanter la ville : parade de noël, grande escapade, concours de crêpes avec Petzi, braderie, cuistax à Pâques. “Nous avons construit ça avec nos partenaires dans une dynamique positive”. Les commerçants du centre-ville se sont en effet associés aux locomotives que sont Rive Gauche, Ville 2, Galeria Inno.

La gratuité du parking le samedi sur 1000 emplacements

“Nous avons également commencé une collaboration gagnante avec l’ASBL Charleroi Centre-Ville”, poursuit Fabrizzio Padovan. “En juin, nous avons obtenu la gratuité intégrale du parking le samedi sur mille emplacements payants de l’intra ring, sans limitation de durée. Avant, l’opération shopping malin permettait aux usagers de se garer deux heures gratuitement sur 500 emplacements. Notre action a donc permis d’améliorer considérablement les conditions d’accueil”, observe-t-il. “Nous avons constaté une hausse de la fréquentation des commerces cet été, preuve que les consommateurs ont saisi l’opportunité.”

Deux événements pour la rentrée

Et la rentrée s’annonce grandiose : deux événements sont au calendrier. Le premier, ce sont les fêtes de Wallonie, le week-end des 8 et 9 septembre. “Avec Shop In C, nous avons programmé un rallye concert dans 11 brasseries et cafés de Charleroi, les 7 et 8 septembre. L’opération s’intitule les jeudredis rallye.” Rock, pop, variété, DJ sets sont à l’affiche. “Pour l’occasion, nous avons négocié avec la plateforme Seety la gratuité du parking dans l’intra-ring complet, une première.” Deux heures de stationnement seront offertes à tous les usagers qui téléchargeront (ou utilisent déjà l’application Seety).

"Le vendredi 8, à l’occasion de l’inauguration du campus de Charleroi Métropole, nous lancerons notre opération Bons Plans Étudier à Charleroi.” Plus de 200 commerçants ont confirmé leur participation : ils offrent des conditions spéciales aux étudiants (remises, cadeaux, menus spéciaux, prix réduits, etc.) titulaires d’une carte, qui fréquentent une école supérieure ou une université de Charleroi. “Un public cible que nous comptons élargir aux étudiants de toutes les unifs et hautes écoles du pays”, poursuit le président.

Un nouveau site web

Le website de Shop In C est actuellement en chantier, il sera upgradé pour le 8 septembre. Nouveautés : l’ensemble des partenaires de Bons Plans seront géolocalisés sur une carte. “Nos membres auront droit à un supplément : annonce de présentation de leur commerce et photo. Nous allons également mettre en place un top 10 des offres du moment : les commerces de Bons Plans qui proposent les meilleures offres seront valorisés, un box-office qui sera renouvelé à intervalles réguliers pour permettre à toutes et tous de se faire (re) connaître !”

Pour la noël, Shop In C prépare un programme grandiose. Nous y reviendrons !