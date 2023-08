Comment la Sambrienne travaille sur un “quartier difficile” avec les habitants : exemple au Rambulant

"Avec le contrôle social, les problèmes s'en vont"

Ce tableau noir ne doit pas enlever ce qui revient au Rambulant : la majorité des habitants souffrent de la situation et veulent que “leur” quartier soit propre et sûr. Et les choses se sont d'ailleurs déjà bien améliorées ces dernières années... même si tout n'est pas parfait - loin de là. Dans un écrin de verdure, entourée d’arbres, et avec tout le bas de l’immeuble – certes vieillissant – coloré de fresques, la tour est – en effet – idéalement située. “Et les gens sont dans l’immense majorité bienveillants. On l’a vu avec la Cité Parc à Marcinelle, en leur permettant de se réapproprier leur espace de vie, cela fait un contrôle social et les problèmes s’en vont”, souligne-t-on à la Sambrienne.

Des fresques décorent le pied de la tour du Rambulant, à Gilly. ©VAN KASTEEL

Des étudiants-jobistes carolos préparent un potager collectif

C’est dans cette optique que depuis déjà quelques années, les projets “vie de quartier” se multiplient. Le Point Jaune (AMO, accueil en milieu ouvert) et la Régie de quartier de Charleroi s’y donnent à 100 % pour accompagner les habitants : au Point Jaune, les jeunes jusqu’à 22 ans profitent de sorties culturelles, d’un soutien scolaire ou encore d’activités sportives. “Et à la Régie, on accueille des adultes en insertion socio-professionnelle, en confiant aux stagiaires l’entretien des espaces verts, la préparation de fêtes de quartier, de travaux de remise en couleur des communs, etc.” détaille Sylvie Lambinon. L’an passé, des tables de pique-nique et de ping-pong ont été installées. Dernière innovation en date, les jeunes engagés par la Ville de Charleroi dans le cadre d’Été Solidaire sont venus dix jours pour créer dix “bacs potagers”, dont six sont installés en bas de la tour du Rambulant et quatre au quartier voisin de Germinal. “Salades, choux, haricots, courgettes, tomates seront plantées au début du printemps par les habitants, en fonction de leurs envies et besoins, une réunion de quartier va suivre pour voir qui veut quoi et qui fait quoi. Et si ça se passe bien, on verra pour transformer ces bacs en véritable jardin partagé en pleine terre, un peu plus loin”.

La Ville de Charleroi, la Sambrienne, la Régie de Quartier et l'AMO Point Jaune ont mis des jeunes d'Eté Solidaire sur la construction de bacs potagers. ©VAN KASTEEL

515 000 € pour "sécuriser" le Rambulant

En parallèle, la Sambrienne débloque 515 000 € pour sécuriser le Rambulant. “Les caves seront condamnées, les ascenseurs adaptés, les toitures sécurisées, … on placera des portes de sécurité, des caméras et des nouvelles boîtes aux lettres, tout en revoyant la peinture des communs qui n’ont pas encore été rénovés, en modernisant l’éclairage et en prévoyant des espaces de tri pour les déchets. On a aussi demandé à Ores et à la Ville de revoir l’éclairage extérieur, et à la police de renforcer les patrouilles”, ajoute-t-on à la Sambrienne. “On doit garantir aux habitants un lieu de vie décent, c’est aussi pour cela qu’on va remettre ensuite les logements inoccupés en location, notamment pour éviter les squats. Mais tout ça, il faut que ça se fasse avec les habitants. C’est pour ça aussi que la Régie de quartier est là, pour ne pas que la Sambrienne vienne avec ses gros sabots dire : on fait ci, on fait ça, puis on laisse tout à l’abandon et le quartier se débrouille. Ce qu’on veut c’est que les gens se saisissent de leur lieu de vie.”