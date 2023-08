La grande soirée gratuite d'ouverture de saison, à l'Eden, ça sera le vendredi 25 août

Du côté de l’Eden, on commente: "L’Opening Fièsse est toujours un de nos moments préférés car c’est l’occasion d’enfin retrouver notre public. Cette année, on booste le concept, avec un concert et un spectacle circassien en plus des traditionnels DJ sets et de l’inauguration du nouveau triptyque sur le mur de la Brasserie". Ce vernissage lancera les festivités, dès 18 heures. L’œuvre, pour cet exercice 2023-2024, sera signée Priscilla Beccari. L’artiste a recomposé ce triptyque en partant des dessins de son travail intitulé Entre le rêve et les prémices d’un cauchemar.

Sur le coup de 19 heures, la compagnie Soif Totale proposera son Prologue, qui mélangera blagues acrobatiques, jonglerie volante et autres tours de force qui raconteront un spectacle qui ne cesse d’essayer de commencer. Puis, vers 20 heures, le duo Uzi Freyja prendra possession de la scène, pour un concert qui ne va probablement laisser personne indifférent: revendicative, outrancière et expérimentale, la musique de ce duo soutient des textes qui n’hésitent pas à raconter l’absurdité du monde actuel.

À partir de 21 heures, les DJ sets vont s’enchaîner, pour fêter cette nouvelle saison jusqu’aux petites heures du samedi 26 août. Derrière les platines, se succéderont le collectif Libres !!! composé de trois DJettes ; puis, Julien D, habitué de la scène carolo, du Rockerill et du Vecteur ; ensuite, Marcel Douchebag ; alors, Mighty Dan, ancien rockeur au sein de Driving Dead Girl ou de The Black Bourgeoises et, pour finir, Yosef, spécialiste en rien, et donc aussi spécialiste de tout, qui mixe des chansons glanées entre 1948 et 2023.