Cependant, on nous signale que les services au public sont tous bien assurés : maisons de repos, soins à domicile, antennes sociales et espaces citoyens tournent à plein régime, mais avec des notes et prises de rendez-vous qui se font sur papier. Pas d’inquiétudes non plus pour vos allocations, on nous explique que les paiements “ont été faits et seront faits”.

Au CPAS, on ne souhaite pas communiquer davantage sur la situation ou l’étendue des dégâts. Plus d’informations suivront probablement dans le cours de la journée. En attendant, les équipes d’informaticiens sont sur le coup et travaillent à rétablir les systèmes.