Sécurité dans les gares belges : à Charleroi, ça va depuis l’arrestation de la “bande des TEC” et ça ira encore mieux après le chantier de rénovation

Comme ailleurs à Charleroi, la rénovation des espaces publics – qui en avaient bien besoin – est aussi une des façons “douces” de lutter contre l’insécurité, en plus des caméras de surveillance présentes partout en centre-ville et des patrouilles de police renforcées. Des espaces accueillants, éclairés, sécurisants plutôt que la saleté et le délabrement qui ont fait la triste réputation de la première métropole wallonne ces trente dernières années. De quoi rendre la ville plus sûre, notamment pour les femmes.

Cela étant, la gare de Charleroi n’est pas réellement problématique, au niveau sécurité. Elle l’a été tout un temps, avec la “bande des TEC”, composée de quatre jeunes racketteurs, qui a pourri la vie des voyageurs durant de longs mois. La bande a cependant été dissoute à force d’interventions de la police et du parquet de Charleroi : 4 jeunes ont finalement été arrêtés et jugés, certains condamnés à des peines de prison, d’autres à des peines de travail. Depuis, la criminalité aux abords de la gare n’est ni spécialement meilleure ni pire qu’ailleurs.