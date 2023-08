Seety, l’appli mobile de parking en voirie présente dans 120 villes de Belgique et des Pays-Bas, dont Charleroi

"Et depuis septembre 2021, nous sommes présents à Charleroi où l’accueil est plutôt enthousiaste ", se réjouit Hadrien Crespin, l’un des deux fondateurs. " En deux ans, nos parts de marché sont passées à Charleroi de 5% à un peu moins de 20. Nous nous distinguons de nos principaux concurrents sur trois points. D’abord, l’information service: l’usager dont la position est immédiatement géolocalisée connaît à la fois la couleur de la zone où il vient de se garer, la durée maximale et le tarif de son stationnement. En cas de besoins spécifiques, il peut être orienté vers une zone mieux adaptée à ses besoins.

Deuxio: la flexibilité: le lancement de la session est rapide, l’utilisateur paie en fonction de la durée à la seconde près. Il peut décider d’interrompre lui-même sa session, il peut aussi la plafonner à la durée de son choix pour ne pas avoir la mauvaise surprise de devoir payer pour du temps non consommé, parce qu’il a oublié de stopper. Un système de rappels et d’alerte l’avertit de la fin de sa session, qu’il peut relancer aussitôt. Des notifications lui sont envoyées.

Enfin, tertio, il y a le prix: avec notre appli, les transactions ne génèrent aucun frais. C’est exactement le même coût que si l’on employait l’horodateur. "

Seety vient de lancer une formule entreprise: les inscrits peuvent manager les stationnements des véhicules de leurs flottes, avec des limitations de budget, d’horaires et de zones. Il suffit de renseigner les numéros de plaques autorisées à stationner. À la fin du mois, une facture récapitulative est générée, elle reprend le détail des opérations. Tout est globalisé, le paiement s’effectue en une seule fois.

NdlR: En opération unique, deux heures de stationnement seront offertes gratuitement dans tout l'intra-ring les 7 et 8 septembres pour les "jeudredis rallye" de Shop In C. Il faut télécharger ou déjà utiliser l'application Seety pour en profiter. Les jeudredis rallyes sont des rallyes concert dans 11 brasseries et cafés de Charleroi, pour fêter la rentrée.