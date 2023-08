Charleroi: l’école de pilotage BFS dans l’œil du cyclone, 14 étudiants estiment qu'ils ont été "grugés" pour un montant de 2 millions d'euros

Des milliers d’euros payés, mais plus de cours

Le préjudice collectif est estimé à près d’un million d’euros. "Une somme qui pourrait doubler si d’autres victimes se joignent à la procédure", selon deux mamans d’élèves dont la formation intégrée n’a pas pu être assurée jusqu’à son terme, en dépit du paiement des études. En cause: la perte de l’agrément de l’école, notifié en septembre 2021, soit plus d’un an après que la Direction Générale des Transports Aériens avait appelé l’administrateur de BFS à remettre en conformité des manuels d’apprentissage. Pour certains étudiants, la facture a grimpé à plusieurs dizaines de milliers d’euros. Le contrat de formation proposé par BFS s’élevait en effet à 89.900€ selon l’une des plaignantes. Un montant à régler par mensualités de 4.300€. Si l’école privée a demandé une procédure de réorganisation judiciaire, les résultats de celle-ci doivent être examinés prochainement par le tribunal de l’Entreprise du Hainaut, qui pourrait déclarer la faillite. "Parce que nous suspectons l’existence d’infractions, nous avons chargé Me François Mathieu d’introduire une seconde action au pénal", expliquent les familles. Dans ce cadre, des devoirs d’enquête ont été demandés. Selon nos informations confirmées à bonne source, le parquet a rendu un réquisitoire de non-lieu, considérant que l’affaire relevait exclusivement des juridictions civiles. Une vision que ne partagent pas les victimes et leurs familles. Et pour cause. "Nous estimons avoir été grugés", insiste cette maman qui durant des mois après le retrait de l’agrément par la DGTA, a continué à payer à BFS les mensualités de la formation de son fils.

Des mois perdus pour les élèves

Au-delà de la disparition de cet argent dont elle craint de ne jamais revoir la couleur, il y a les mois perdus par l’étudiant à espérer une reprise impossible des cours. "Cela compte dans une vie", déplore-t-elle. Elle accuse BFS d’avoir sciemment caché la vérité pour continuer à percevoir les mensualités. "C’est la raison pour laquelle notre avocat a fait appel de la décision du parquet." Le 18 septembre prochain, la chambre des mises en accusation de Mons se penchera sur ce dossier, et examinera les différentes pièces qui ont été déposées. "Nous demandons l’ouverture d’une enquête", indique M Mathieu. "Sur le fond, je ne dirai rien de plus, réservant la primeur de mes arguments à la chambre des mises." Composée de trois magistrats professionnels, cette juridiction d’appel tient ses audiences à huis clos en présence d’un greffier, du procureur général ou un de ses avocats généraux. Elle se prononce habituellement dans un délai d’un mois, avec le pouvoir d’ordonner un complément d’instruction et donc l’exécution des devoirs d’enquête demandés par les parties civiles. Nous avons tenté de joindre l’école de pilotage BFS. Le numéro d’appel général a été désactivé, elle est désormais injoignable.