L’inauguration de la ville haute et la fin des travaux à Charleroi, c’est pour bientôt ! “Le nouveau visage du haut de notre ville”

Paul Magnette a présenté le programme des Fêtes de Wallonie et de l'inauguration du chantier de la ville haute de Charleroi, août 2023. ©VAN KASTEEL

Trois chantiers parallèles se déroulent en même temps. L’ensemble a débuté il y a 10 ans, en 2013, quand Charleroi a fait sa demande de subsides aux fonds FEDER européens, qui ont débloqué 135 millions d’euros pour la rénovation du cœur urbain. “Le premier, c’est le chantier des grandes structures culturelles comme le Grand Palais des Expos, le BPS22 et le Palais des Beaux-Arts. Le deuxième, nos bâtiments d’enseignement avec le Campus et la Cité des Métiers, qui ont reçu 45 millions d’euros de subsides supplémentaires, pour accueillir 10 000 étudiants, et prochainement une deuxième phase arrivera avec la transformation du rond-point du Marsupilami en square urbain et l’extension du campus à l’hôpital Notre-Dame. Le troisième chantier, c’est la rénovation des espaces publics pour tous ces gens qui viennent et viendront au centre-ville. Il a fallu repenser la nature en ville – 375 arbres ont été plantés pour lutter contre les futurs étés très chauds et le manque d’eau qui s’annonce en raison du réchauffement climatique – mais aussi la mobilité. L’avenue Hénin, Waterloo, boulevard Bertrand, rues Neuve et de la Régence, les places Charles II et du Manège, etc.”

Le chantier de la ville haute de Charleroi arrive à sa fin

L’inauguration officielle de tous ces espaces se fera “dans une grande fête populaire”, souhaite Paul Magnette. La fin du chantier coïncide avec les Fêtes de Wallonie, un des “big five” événementiels de Charleroi. Cette année, un bal étudiant avec un bar tenu par les cercles carolos, une avalanche de concerts gratuits, un mapping des Dirty Monitors, un festival aux moules, des conférences sur les langues régionales wallonnes, un village d’artisans wallons et de confréries, des animations pour les enfants, le retour du Vitoulet Challenge et le relais wallon (jogging festif et pékets) et grand cortège populaire dans les rues de la ville haute.

Le parking P2 accueillera les automobilistes, avec des navettes jusqu’au centre-ville. Le parking souterrain Roullier devrait également être ouvert pour l’inauguration, c’est en tout cas l’espoir des services de la ville, où “on fait tout pour que ça soit le cas”. Enfin, on rappelle qu’il y aura des bus et des métros pour se rendre au centre-ville, mais aussi que l’association des commerçants ShopInC a négocié la gratuité de 1000 places de stationnement le samedi dans l’intra-ring ainsi que 2 heures gratuites en utilisant l’application Seety.