Les Fêtes de Wallonie à Charleroi du 7 au 10 septembre : “On n’a pas à rougir de nos Wallos !”

De fait : le jeudi 7 septembre, un hommage à William Dunker se tiendra au Quai10, avec des documentaires et des interludes musicaux en honneur de l’emblématique chanteur carolo et wallon, mort à 64 ans en juin dernier. Les commerçants organiseront le Jeudredi Rallye, avec des concerts. Du Jazz (LOV on the beat) à Livre ou Verre à 20h, Iris au Chapeau à 21 heures, Sir Charles Sax ME à 21h au Marpy’s et rap-house-DJ au CK Bar à 20 heures. Un peu plus tôt, le Relais wallon, le jogging festif en mode “course relais” entrecoupée de shots de peket.

Le vendredi 8 septembre, le CampusUCharleroi sera inauguré, avec visite libre des bâtiments de 13 à 17 heures, puis une grande fête étudiante de 19 à 23 heures au boulevard Solvay organisée par les cercles carolos. Ambiance musicale assurée par le duo de DJ The Major Scales et ToDieFor. Les jeudredis rallye des commerçants de ShopInC sont toujours de mise, avec à 18h un DJ électro-pop au HOP’s, de l’électro-house au Nautilus, suivi à 20 heures de YU (U2 tribute) aux Templiers, Rammotika concert Rok à Notre Maison, Doris (cover de rock français) chez Les Filles d’A Côté. À 21 heures, le cover rock Shut’In sera au café Le Carolo. Enfin, à 22 heures, le Quai10 accueillera Supermassive babies (cover Muse).

Le samedi 9 septembre, le PBA organise une journée dès 9h30 autour des langues régionales wallonnes, avec El Môjo dès Wallons. Puis le “Village Wallon” et ses artisans investiront la place du Manège, de 12 à 21 heures, avec des produits de bouche artisanaux et l’inénarrable Vitoulet Challenge (12h15). Un village des “petits Wallons” pour les enfants avec divers ateliers et des animations est également prévu. À 17h30, discours officiels de Paul Magnette avant le grand cortège populaire (et les Géants) dans les rues de la ville haute de 18 à 19h30. Pendant ce temps, la RTBF organisera des concerts sur la place Charles II, de 18 heures à 1 heure du matin, avec Attitude chante Johnny, puis dès 19h30 Mister Cover suivi de Kid Noize. Un spectacle son&lumières des Dirty Monitor, projeté sur l’hôtel de ville, sera donné durant 20 minutes à 23 heures. La soirée sera animée par Deejay Junior, sur le thème des années 80-90.

Enfin, dimanche 10 septembre, l’Eden propose une pièce de théâtre “Les Wallons du Wisconsin”, par El Bwèsse à Tèyâte (en wallon), en première mondiale.

Et à ne pas oublier: tout le week-end, du vendredi au dimanche, ce sera le Festival aux Moules sur la place du Manège, organisé par le Sainte-Barbe. L'an passé, ils avaient écoulé 350 kilos de moules.

”On croise les doigts pour qu’il fasse beau !” conclut l’échevine Babette Jandrain.