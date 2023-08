A-t-il poussé sa femme par la fenêtre? "C'est une folle, Madame la juge", lance Mohammed

"Elle a sauté par la fenêtre"

Émilie affirme avoir reçu à trois reprises des coups de poing et de pied de la part de son chéri et père de ses deux enfants. Pour deux des scènes ciblées, la jeune femme était enceinte. "Elle a eu des coups de poing dans le bas du dos, mais aussi des coups de pied au sol", précise Me Liévin, l’avocat de la victime. Pour ces trois faits de violence, Mohammed nie toute responsabilité, tout en admettant pour une des scènes avoir poussé la victime sur le lit. Judiciairement parlant, ce geste suffit pour considérer l’existence de coups et blessures.

Surtout, Mohammed jure ne pas être responsable de la chute d’Émilie d’une fenêtre située à 3m30 du sol, le 3 décembre 2022 à Marchienne-au-Pont. La présence d’une remorque stationnée sous l’immeuble a permis à la jeune mère de famille d’éviter une mort quasiment certaine. "Elle était assise sur le bord de fenêtre et elle fumait une cigarette. Le prévenu l’a poussée, à l’issue d’une discussion où elle lui a répété la fin de la relation", ajoute la partie civile.

Pointé du doigt, Mohammed ne se laisse pas faire et accable le comportement de la plaignante. "Je ne voulais pas lui donner les clés de la voiture parce qu’elle fait des bêtises avec la voiture en roulant sans permis et sous l’influence de l’alcool et du cannabis. Elle a sauté par la fenêtre. C’est une folle, Madame la juge !", termine l’homme détenu.

"Tout est dit"

La conclusion du parquet est claire: "Tout est dit", lance le substitut Brichet après avoir rappelé au tribunal correctionnel la présence de l’ADN du prévenu sur la poitrine de la victime, confirmant la thèse de cette dernière, et l’antécédent judiciaire d’octobre dernier pour… des coups et blessures volontaires. Six ans de prison sont requis.

Du côté de la défense, l’attitude de la plaignante est vivement critiquée. "Tout ce qui est raconté n’est que fable. Elle le charge un maximum pour pouvoir s’en débarrasser. La téléphonie de mon client prouve qu’il ne pouvait être là au moment des faits", souligne Me Beghain.

Jugement le jeudi 7 septembre.