Cyberattaque: piraté, le CPAS de Charleroi ne rouvrira que jeudi, une rançon demandée par les hackeurs

Le CPAS de Charleroi a été piraté. "Nous nous organisons pour que nos usagers n’en subissent aucune conséquence", assure le président du CPAS de Charleroi Philippe Van Cauwenberghe. La mise hors-service du système et la perte de données occasionneront toutefois un inévitable surcroît de travail temporaire. Des mesures ont été prises dès lundi pour réorganiser l’activité et assurer un retour à la normale au plus vite, selon le porte-parole Didier Neirynck. "Lors d’un comité spécial du CPAS convoqué ce mardi matin, la thèse d’un ransomware a été confirmée." Il s’agit d’un logiciel malveillant qui verrouille l’informatique jusqu’à paiement d’une rançon. À ce stade, aucun contact n’a été pris avec les auteurs pour connaître leurs exigences. "Avec la police fédérale qui a dépêché des experts, nos opérateurs essaient d’identifier la faille qui a permis aux hackers de pirater le système. On connait précisément l’heure de l’attaque, un message nous ayant été envoyé dans la nuit de dimanche. Il reste à savoir quand et comment notre informatique a pu être infectée."