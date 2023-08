L'école de Bailièvre, à Chimay, en danger: il manque deux élèves en primaire

Et pour cause: pour maintenir la classe primaire, il manque deux enfants. Il faut les trouver avant le 15 octobre, date à laquelle le décompte officiel est réalisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’année dernière, l’implantation avait déjà bénéficié d’une dérogation de la Fédération.

La section maternelle, elle, compte encore dix écoliers. Mais en cas de fermeture de la primaire, l’avenir de l’école de Bailièvre semble, à terme, bien compromis.

Verdoyant et familial

Les 18 élèves répartis dans les deux classes uniques sont pourtant choyés par les deux enseignantes: Aurore Schooneyt (en primaire) et Sylvie Marchal (en maternelle). Le cadre est verdoyant et familial. "Nous proposons éga lement différents projets pédagogiques pour le développement des enfants, insiste Sylvie Marchal. Les classes sont uniques et verticales. Cela fait parfois peur aux parents, mais l’accompagnement est au contraire individualisé et chacun progresse et apprend à son rythme. Nous pratiquons les classes flexibles avec une adaptation aux besoins spécifiques, l’école du dehors, l’initiation à l’anglais dès la maternelle, des classes de dépaysement… Nous avons aussi des partenariats avec l’Aquascope pour la découverte de la nature et avec Le Chalon pour des activités intergénérat ionelles une fois par mois."

Une école excentrée

Alors, quel est le problème ? "Bailièvre est un village peu peuplé, particulièrement isolé et excentré, explique Jocelyne Van Tongelen, l’échevine en charge de l’Enseignement. Cela fait déjà quelques années que l’on se bat pour y maintenir l’école. Certains parents préfèrent scolariser leurs enfants ailleurs, en fonction de leur travail par exemple. L’implantation de Bailièvre est d’autant plus importante à nos yeux qu’il n’y a déjà plus rien à Salles et Robechies. Mais nous n’avons pas les coudées franches dans ce type de dossiers. Avant, nous pouvions notamment organiser du ramassage scolaire pour compenser. Mais cela n’est plus permis. Nous reparlerons de la situation de Bailièvre, ce mercredi, en collège. Notre volonté est d’aller jusqu’au bout pour maintenir cette école de village. Nous explorons plusieurs pistes."

Infos : 0478/61 22 55.