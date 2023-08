Paul Magnette et Thomas Dermine candidats à Charleroi: “La campagne du PS ne commencera pas avant 2024, avec des ateliers de prospective au printemps”

“Pour les communales, nous lancerons à Charleroi un cycle d’ateliers de prospective au printemps”, poursuit le bourgmestre et président du PS. "Ces rencontres s’étaleront entre février et mai, autour de thématiques jugées prioritaires. Leur fruit viendra alimenter notre projet de ville pour la prochaine mandature. Nous attendrons la mi-juin pour lancer la campagne communale, cela nous laissera près de quatre mois jusqu’au dimanche 13 octobre."

Sera-t-il encore présent sur la liste communale du PS ? La réponse est évidemment oui, il n’a jamais entretenu de suspense là-dessus. Candidat à quelle place ? Les militants en décideront, sourit-il. Il confirme également l’arrivée du secrétaire d’État à la Relance Thomas Dermine. Tous les poids politiques seront bons pour tenter de sauvegarder la majorité absolue du PS, jamais mise en défaut depuis la fusion des communes en 1977.

Quels partenaires demain pour gouverner, si le PS est en capacité de poursuivre son action en restant le premier parti de Charleroi ? Magnette confie sa préférence à une union progressiste. “Celle que nous formons avec Ecolo et C+ fonctionne plutôt bien”. Avec le PTB ? “On attend depuis 6 ans qu’ils apportent quelque chose de constructif.” Et le MR ? “Nous préférons parler de ce qui marche plutôt que de mettre toujours le doigt sur ce qui ne va pas. Et dire que rien ne va, c’est de la mauvaise foi.”