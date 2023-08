Paul Magnette fait sa rentrée: “à terme, nous attendons 10 000 étudiants à Charleroi, ils seront déjà 2 500 à 3 000 lors cette année académique”

Paul Magnette, avez-vous pris des congés ?

”Je me suis rendu dans le nord de l’Italie où nous avons beaucoup circulé en train, entre Padoue et Vérone, puis à Turin. En vacances, les municipalistes sont toujours à l’affût de bonnes idées à ramener. Mais ce qui marche ailleurs ne fonctionne pas nécessairement ici.”

Vous avez un exemple ?

”Les conteneurs enterrés de Tibi, les résultats ne sont pas à hauteur des attentes.”

Où en sont les projets que vous portez dans vos différentes compétences ?

”Tout avance bien en aménagement urbain. Nous inaugurons le campus de Charleroi Métropole le 8 septembre prochain. Un quartier étudiant va voir le jour au cœur de notre ville. À ce stade, des permis ont été délivrés pour la création de 350 kots dans l’immeuble l’Eldorado au piétonnier de la Montagne, dans un ancien bâtiment du Forem avenue des Alliés et rue Mignolet à Montignies-sur-Sambre. À terme, nous attendons 10 000 étudiants, ils seront déjà 2 500 à 3 000 lors de cette année académique.”

Ça va changer la sociologie du quartier ?

”Ce n’est pas le but. Il s’agit de favoriser la mixité sociale, sans chasser les gens qui vivent là. Voir des enfants jouer sur la place du Manège, c’est un spectacle qui fait vraiment plaisir. Un campus multi-opérateurs comme celui qui va prendre son envol dans quelques semaines avant de continuer à évoluer avec le projet de l’UCLouvain et de la HelHa puis le pôle Roullier de la cité des Métiers, c’est une première. Il mélange les filières d’études, les secondaires techniques et professionnelles avec la promotion sociale et les masters. Nous devons à présent doter le quartier de lieux de convivialité. Tout ne doit pas être pris en charge par le secteur public, nous comptons sur l’appui du privé.”

Le futur Grand Palais entrera-t-il bientôt en exploitation ?

”L’espoir est qu’un concessionnaire soit désigné au début de l’an prochain pour démarrer l’activité en 2024. Des visites du site sont actuellement organisées pour les candidats soumissionnaires.”

Quelles transformations attendent-elles encore la ville basse ?

”Les travaux de l’esplanade de la gare centrale se terminent, un parc va y être aménagé, il amorcera celui de l’ancienne friche sidérurgique de la Porte Ouest sur plusieurs hectares. L’ensemencement va démarrer et en octobre, les plantations suivront. Nous avons également le remodeling de l’A6K/E6K, où les demandes de permis seront déposées dans les prochains jours avec l’intention de débuter le chantier en 2024.”