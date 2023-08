Polémique autour du nouveau nom de la place Vauban: un couple d'historiens de Charleroi veut garder "Charles II"

Un déni identitaire?

"Avant tout, en tant que Carolos de souche et de cœur, voir ranger Charles II dans une rue placard est pour nous un déni identitaire: notre ville et ses habitants portent le prénom de son roi fondateur, qu’on le veuille ou non, qu’on le regrette ou non, qu’on estime à tort ou à raison que nous méritons un passé plus glorieux que d’être associé à une fin de dynastie, aussi prestigieuse qu’elle ait pu avoir été un siècle plus tôt. En tant qu’historiens, il nous est insupportable de voir enlever à la place d’armes de la citadelle, le cœur et le centre de la ville haute, le nom de son fondateur pour l’affubler de celui de Vauban qui n’y est pas intervenu personnellement."

La place Charles II (qui sera renommée Place Vauban) ©VAN KASTEEL

Pour soutenir cette affirmation, André et Béatrice Lierneux-Garny s’appuient sur la rigueur scientifique de l’histoire. "L’argumentation évoquée par la ville savoir que Vauban, militaire et un urbaniste, a érigé la forteresse de Charleroi est inexacte et contraire à la réalité", avancent-ils. Ils s’en réfèrent aux écrits de deux incontournables experts académiques: le professeur Hervé Hasquin, de l’ULB, né à Charleroi et spécialiste de la période moderne, et le professeur Philippe Bragard, de l’UCLouvain, qui a consacré à Vauban sa thèse de doctorat.

"Vauban n'a ni conçu ni construit la citadelle de Charleroi"

Sous la plume du premier, on peut lire que "pour le corps de la place et les grands dehors, le plan dressé par les Espagnols fut suivi ; quant au dessin du dedans, l’auteur en est Chamoy, architecte de Paris. Autre sujet de déception pour les Carolorégiens: non seulement Vauban n’est pas l’auteur des plans de la Ville-Haute mais il ne l’est pas davantage de ceux de la Ville-Basse qui ont pour architecte Lacoste". Le second enfonce le clou: "A Salomon Van Es revient en 1666 la conception et la construction de la ville forteresse de Charleroi."

Les historiens sont explicites: "Vauban n’a ni conçu ni construit la citadelle de Charleroi, tout au plus en a-t-il été un aménageur."

"La commission odonymique s'y est opposée par deux fois"

André Lierneux et Béatrice Garny s’inscrivent encore en faux contre le fait que la commission odonymique de Charleroi aurait émis un avis favorable au changement de nom: "Elle s’y est opposée par deux fois." Bref, ils appellent chacun des élus à voter en âme et conscience le point inscrit à l’ordre du jour. "La place Vauban ne doit pas être que le fait du Prince", concluent-ils. Un caillou dans la chaussure du bourgmestre….