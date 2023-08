Voiture incendiée à Trazegnies: un ex-voisin pyromane? Sébastien a déjà été condamné pour des incendies volontaires

Mais le 10 février, Vanessa se rend au bureau de police avec des éléments pouvant faire avancer l’enquête… La compagne de celui qui était en possession du véhicule de société est parvenue à recueillir des images de vidéosurveillance. Ses soupçons se portent vers Sébastien, ex-voisin avec lequel l’entente n’a pas toujours été cordiale. "Le prévenu, malgré son déménagement, est déjà revenu à plusieurs reprises sur place alors qu’il n’avait rien à faire là", lance le substitut Brichet au début de son argumentaire pour convaincre la chambre à trois juges de la culpabilité de Sébastien.

L’employeur de Sébastien confirme que ce dernier a quitté son boulot peu avant 5h50 du matin au volant de sa Ford Focus. Ce qui laisse le temps au suspect de se rendre sur les lieux du sinistre. Les images de vidéosurveillance montrent un homme en tenue de travail habillé d’une veste et d’un pantalon avec des bandes réfléchissantes. "Ce qui correspond à la tenue portée par Sébastien le jour des faits", confirme le parquet. Détail accablant: la présence du logo du Sporting de Charleroi au milieu du pare-brise arrière, ce qui est aussi le cas de la Ford Focus du prévenu. Enfin, Sébastien fut déjà condamné à deux reprises pour des faits similaires et a connu un passage en IPPJ dans sa jeunesse pour incendies !

Au mauvais endroit, au mauvais moment

Ce mardi matin, Sébastien répète le discours qu’il tient depuis le début du dossier. "Je n’ai rien à voir avec ça. Je revenais du travail et je rentrais à la maison donc je suis passé sur les lieux, car c’est mon chemin habituel. Je suis passé par là au mauvais moment, malheureusement", jure le trentenaire.

Pour le parquet, le doute n’est pas permis. Sébastien est bien l’auteur des faits. "Il est clair que c’est un pyromane et si on ne l’arrête pas, il va finir par tuer quelqu’un. Il s’est arrêté devant le feu pour observer le tout, ce qui est propre aux pyromanes", confirme le substitut Brichet, n’oubliant pas au passage de rappeler que Sébastien a menti à deux reprises dans le dossier. "La première fois, il jurait que son véhicule était en panne depuis un mois et il a aussi juré ne pas connaître son ex-voisine." Une lourde peine de sept ans de prison est requise.

À la défense, c’est sans surprise un acquittement qui est plaidé, en critiquant les éléments du dossier: si le timing est juste et peut correspondre, la voiture de Sébastien n’est pas l’unique voiture du coin arborant le logo du Sporting de Charleroi et Sébastien n’est pas non plus le seul ouvrier à Trazegnies. "Et les deux prénoms des enfants présents sur la voiture de mon client ne sont pas visibles sur les images de vidéosurveillance", conclut Me Paridaens.

Jugement le 7 septembre.