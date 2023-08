Le centre culturel local a repris l’organisation de la cavalcade en 2017. Elle marque un peu l’apothéose des estivales de Farciennes, qui débutent ce vendredi soir pour trois jours avec des concerts, un feu d’artifice, un rétro gaming, des spectacles (samedi toute la journée) et un son et lumière samedi à 22 h 30. C’est l’un des derniers rendez-vous des vacances avant le retour à l’école, ce lundi.

À l’instar du Carnaval de Charleroi, la Cavalcade farciennoise appelle ses citoyennes et citoyens à s’investir activement dans la préparation de la fête. On travaille à la confection de costumes, à la création d ’accessoires et la décoration de chars. Chaque groupe met au point sa chorégraphie.

Le défilé se clôture par un rondeau sur la Grand-Place. Vers 18 heures, chaque groupe offre un instant de show devant le public et le bourgmestre. Quatre fanfares participent : la fanfare bidon, la fanfare Urbanda, la fanfare sauvage et la fanfare BWA. Il y a trois groupes de danseuses et danseurs : Live your dance, les danses grecques et les majorettes de Keumiée. Une troupe de jonglerie est également présente : ça sent le roussi. Enfin, diverses associations sont actives, notamment Marquisat, Chaf, Maillon, Patro, PCS, Oxyjeunes, Pierrots et le Centre culturel.

C’est un projet citoyen qui prône la bonne humeur, la participation, l’inclusion et le vivre ensemble. Sans oublier la créativité. Venez vous plonger dans l’ambiance…