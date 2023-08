Les chantiers de la rentrée sur les autoroutes autour de Charleroi

Deux chantiers vont perturber la circulation dans la région de Charleroi.

Le premier, déjà en cours, est la construction de nouvelles bretelles d'accès et sorties sur la A503 (près du R9) pour relier directement la gare Charleroi Central. Sur l'autoroute elle-même, les conditions de circulation ne sont heureusement pas modifiées: elles ne le seront qu'en fin de chantier, pour connecter les bretelles. Les déviations à Charleroi et Marcinelle (sous le R9), par contre, restent de mise. Pour rappel, un budget de 6,5 millions d'euros est prévu pour ces nouvelles bretelles et la création d'un rond-point sur l'ancien parking de la Villette, pour raccorder facilement la gare Centrale à l'autoroute et au petit ring.

Le second chantier va commencer le 1er septembre sur le R3, à hauteur de l'échangeur d'Heppignies. Il s'agit de rénover les revêtements, pour un budget annoncé à 2,8 millions d'euros. Les travaux se dérouleront en plusieurs phases pour éviter de trop perturber la circulation :