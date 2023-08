Les journées du patrimoine 2023 se dévoilent : que visiter à Charleroi et dans les environs ?

Le terril du Martinet ouvrira aussi ses portes au public, entre Monceau et Roux. La reconversion de cet ancien site minier, où des ruches et un vignoble ont été installées, la remise aux locomotives devient un atelier de boulangerie et la salle des pendus une brasserie. Des visites guidées sont organisées dans cet écrin vert en bordure de la ville.