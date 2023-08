Dès la semaine prochaine pour le retour à l’école, le bourgmestre a décidé de frapper un grand coup avec la mise en place de Disruption, une opération qui mobilisera chaque jour et jusqu’à nouvel ordre une trentaine de policiers en rue, à pied ou à vélo. Ils seront à l’œuvre dès ce lundi, de 7 à 23h, et agiront en lien avec leurs collègues de la police fédérale et les gardiens de la paix.

"L’ambition est de répondre à la demande du citoyen, exprimée notamment dans notre moniteur de sécurité 2021", indique Paul Magnette. "Nos concitoyens demandent plus de présence sur le terrain et de service à la population. Pour atteindre cet objectif, la zone de police entend casser les habitudes, en modifiant ses méthodes de travail et en se rapprochant des usagers, mais aussi des personnes qui perturbent l’ordre public ou commettent des infractions."

À lire aussi

Le travail des équipes s’articulera autour des problématiques les plus anxiogènes (notamment la toxicomanie, la mendicité, les lieux de squats, les incivilités, les stationnements illicites, les comportements routiers agressifs, etc) et les hotspots à protéger (quartier de la gare, station de métro Palais aux Beaux-Arts, places Verte et de la Digue, abords des écoles, nouveau campus). "Nous ciblerons les quartiers et lieux sensibles en commençant par l’intra-ring."

Paul Magnette le rappelle : les statistiques de criminalité ne font pas de Charleroi une ville dangereuse. Il faut toutefois apaiser les tensions et les appréhensions dans l’espace public. Le bourgmestre veut aussi renforcer la rigueur en matière de propreté. Il va s’y atteler avec son échevin de la Propreté Mahmut Dogru.