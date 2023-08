Vers 15h, une camionnette et un camion sont entrés en collision sur la chaussée de Charleroi (N53), non loin du village de Strée. La zone de secours Hainaut-Est a dépêché l’un des véhicules de balisage du poste de Thuin, et un autre de nettoyage. La zone de police Germinalt s’est chargée du constat des faits.