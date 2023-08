"Connais-tu le roller? Peut-être que tu ne penses pas être suffisamment musclé.e, svelte, endurant.e ou juene? Et que tu te dis que tu ne pourrais pas tenir le coup? Viens poser tes questions et nous t'aiderons à déterminer si tu souhaites tenter l'aventure. Tu te retrouveras peut-être à venir essayer notre sport et puis... tu verras si cela t'emballe d'aller plus loin!" écrit le club sur sa page Facebook.

Le club sera aussi à la Fête du Sport le 3 septembre, à la parade des Fêtes de Wallonie le 9 septembre ou encore à Fontaine-l'Evêque le 1er octobre pour un "fresh meat day" afin de recruter des nouveaux membres au hall sportif, permettre de s'essayer en conditions réelles et d'emprunter du matériel sur place pour l'occasion.

Infos : rollerderbycharleroi@gmail.com