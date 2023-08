La police de la ZP Trieux sauve une Fontainoise du suicide

Le 11 août dernier, les inspectrices et inspecteurs de la ZP Trieux (Fontaine-l’Evêque et Courcelles) ont sauvé de justesse la vie d’une femme qui tentait de se suicider. C’est un témoin, qui venait de croiser cette femme et qui l’avait entendu dire qu’elle voulait mettre fin à ses jours, qui a prévenu les services d’urgence.