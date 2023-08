Objectif de Charleroi Entreprendre: créer 200 emplois en 2023

"Dans une infrastructure rénovée dont le centre de coworking offre un accueil encore plus qualitatif, nous avons lancé une procédure de recrutement pour renforcer notre équipe", explique le directeur Denis Lesoil.

Cinq nouveaux profils vont ainsi rejoindre le staff, qui en compte déjà plus d’une vingtaine avec les collaborateurs détachés d’Igretec. "Actuellement, les délais de rendez-vous sont passés à quatre voire six semaines. Nous devions nous mettre en capacité de les réduire."

Un nouvel accompagnateur en innovation technologique, un autre en bas carbone/transition/économie circulaire et un responsable com viennent d’entrer en fonction. Cette évolution de la charge de travail devrait être bénéfique à la création d’emplois.

Comme l’indique Denis Lesoil, "180 emplois avaient été créés l’an dernier, du moins sur base des réponses à un sondage adressé aux entrepreneurs accompagnés. En restant sur les mêmes règles de calcul, on pourrait donc dépasser le seuil des 200 en 2023."

Charleroi Entreprendre est hyperconnu pour ses actions de soutien au lancement d’activité. " On méconnait par contre notre travail au service de l’expansion entrepreneuriale, observe-t-il.

L’appui au développement de la croissance des TPE/PME, que ce soit au travers de la diversification ou de la montée en cadence, représente aujourd’hui près de 30% de notre activité, pour 70% à l’aide à la création. Dans ce cadre, nous accompagnons des entreprises des secteurs de la production audiovisuelle, de la construction, du commerce, ou même des sports comme O2 Max, que nous avons aidée à élaborer son projet d’économie circulaire randoloc."

Spécialisée dans la vente d’articles pour la course à pied et la randonnée, O2 Max se prépare à lancer un nouveau concept de location de matériel de trekking et de bivouac. L’idée est d’inciter les randonneurs à consommer de manière plus responsable en fonction de leurs aventures. L’entreprise a optimisé l’usage et allongé la durée de vie des équipements. Ce qui lui a valu d’être retenue parmi les 37 lauréats du programme wallon Go circular 2023, deuxième édition d’un projet que le gouvernement avait initié en 2021.

"Nous préparons enfin de nouveaux partenariats pour étendre notre champ d’action, à la fois avec des clubs d’affaires comme B4C qui est le premier à avoir embarqué, ou des écosystèmes comme district cleantech avec lequel nous allons collaborer dans une dynamique de mutualisation des moyens et des coûts."

Trois événements immanquables autour de l’entrepreneuriat

Charleroi entreprendre va relancer un salon de l’entrepreneuriat à Charleroi, à l’échelle des 30 communes de la Métropole. Ce sera le 16 novembre aux Écuries de Charleroi Danse de 13h à minuit. "Nous allons inviter des partenaires à venir présenter leur offre de services aux porteurs de projets. Pour cela, nous comptons installer un village de 20 à 30 stands (Igretec, Sambrinvest, banques privées, Wallonie Entreprendre, écosystèmes sectoriels, couveuses d’entreprises…)," confie Denis Lesoil, directeur de Charleroi Entreprendre. "Des conférences thématiques complèteront le programme de l’après-midi, autour de sujets porteurs tels l’entrepreneuriat féminin, la gestion de la croissance, celle de l’échec ainsi que la résilience. En soirée, nous proposerons un moment festif après une rencontre interactive avec les acteurs du soutien à la croissance en Wallonie, et des entrepreneurs inspirants."

Deux autres événements précéderont ce rendez-vous: un hackathon centré sur le tourisme et la mobilité, avec la participation des Maisons du Tourisme du Pays de Charleroi et de celui des Lacs, ainsi que des acteurs économiques. Ce sera du 13 au 15 octobre, trois jours durant lesquels les participants s’attaqueront à des résolutions de problèmes.

Le 6 octobre, Charleroi Entreprendre organise son premier student day. "Nous tablons sur la présence de 200 personnes, raison pour laquelle l’événement se délocalisera au Quai 10. La soirée sera consacrée à des échanges de bonnes pratiques autour de success stories locales. Nous avons plein de belles aventures à partager."