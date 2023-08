Charleroi: la nouvelle station de métro et de bus des beaux-arts s’appellera "Palais"

La rentrée s’annonce chargée en événements à Charleroi. Inauguration du campus de Charleroi Métropole, inauguration des espaces publics rénovés de la ville haute, fêtes de Wallonie. Et le vendredi 8 septembre, dévoilement du nom de la nouvelle station de métro et de la gare de bus des beaux-arts. Ce sera la station Palais. "Nous avons entièrement rénové l’infrastructure", indique la directrice commerciale du TEC Charleroi Véronique Benoît. Amélioration de l’accessibilité PMR grâce à l’installation d’ascenseurs, rafraîchissement de la mezzanine, déplacement de la gare de bus qui quittera le P2 pour remonter en toiture du métro et inauguration sur le tympan de la station d’une œuvre d’Adrien Lucca dont l’expo au BPS22 se termine ce dimanche. L’artiste contemporain travaille sur la couleur et la lumière. Son œuvre qui rend hommage à l’industrie du verre sera visible depuis les escalators de la station. "L’exploitation des bus depuis cette nouvelle gare ne commencera que le lundi 11", précise encore Véronique Benoît. Pas de changement dans les horaires et les lignes, hormis le fait que l’on aura basculé dans les horaires scolaires deux semaines plus tôt, à partir de lundi prochain. "Actuellement, la signalétique Palais est masquée. Elle ne sera dévoilée que le jour de l’inauguration."